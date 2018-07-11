Жительница Петербурга обвинила чиновников в ремонте ям с помощью фотошопа. В администрации сослались на ошибку

Очередной казус с отчётностью чиновников Петербурга о проделанной работе произошёл в Красногвардейском районе. В ответ на обращение горожан о ямах возле нескольких домов жителям пришли фото с заасфальтированными участками. Люди утверждают: ямы никто не заделывал, а снимки в ответе администрации сделаны при помощи фотошопа.

Как рассказала «Фонтанке» 11 июля читательница Елена Колосова, речь идёт о ямах во дворе, ограниченном жилыми домами по Тарасова №6, 8 и №13/4 по Большеохтинскому проспекту. Заявку на ремонт жители оставляли через портал «Наш Санкт-Петербург» неоднократно начиная с 18 мая. Она, по словам горожан, оставалась без ответа.

9 июля на портале наконец появилась реакция районной администрации. Чиновники сообщили, что «работы по устранению аварийности выполнены», и пообещали более масштабный ремонт проезда на 2019 год. В подтверждение своих слов государевы слуги прикрепили фотографии, на которых ямы действительно вроде как засыпаны. Но в реальности все оказалось несколько иначе.

«Сегодня утром я вместе со своим соседом фотографировала эти ямы... Их не только не заделали, наоборот, их стало только больше», – констатирует петербурженка. И демонстрирует свои снимки, сделанные сегодня.

Бодрый отчет об устрании дефектов асфальтового покрытия подписал замглавы администрации Красногвардейского района Александр Ганаев.

«Я позвонила в администрацию Красногвардейского района, попросила передать ему эту информацию... До самого Ганаева я дозвониться не смогла. Новую заявку отправила также в администрацию Петербурга», – сообщила читательница и обвинила чиновников в использовании фоторедактора вместо реального ремонта дороги.

В пресс-службе администрации Красногвардейского района, куда наш корреспондент обратился за разъяснениями, сообщили, что фотографии были загружены по ошибке специалиста:

«Это не фотошоп. Это просто другие фотографии этих ям, но они были сделаны не в этом году, их загрузили из архива. Мы будем разбираться, в чём причина загрузки этих фотографий», – прокомментировал наш собеседник.

«Устранение аварийности», о которой речь идёт, говорит о том, что ямы 9 июля засыпали щебнем. Данный адрес обслуживается муниципальным образованием «Большая Охта». У них денег на этот объект в бюджете не заложено. Но мы включили в свою программу благоустройства на 2019 год», – добавили в пресс-службе.

В администрации пообещали отправить на объект специалиста.