Инженер «Пассажиравтотранса» получила условно за то, что «сливала» топливо на сторону. Налево ушло бензина на 5 млн

Сотрудница петербургского госпредприятия «Пассажиравтотранс» отделалась условным сроком и штрафом за «слив» топлива на 5 миллионов рублей. Об этом 11 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Приговор предприимчивой женщине вынес Красногвардейский районный суд.

В 2015 году подсудимая Симакова, работая инженером группы горюче-смазочных материалов автобусного парка №6, решила подзаработать и начала торговать топливом из-под полы. Для этого похитила топливные карты и через знакомую передала их частнику. Предприниматель был не в курсе того, что участвует в афере, и исправно платил по 25 рублей за литр. В итоге с 20 ноября 2015 года по 23 августа 2017-го бизнесмен заправил свои транспортные средства более чем на 5 миллионов рублей.

Симакова свою вину признала. Суд назначил ей 2 года условно с двухлетним испытательным сроком. Также ей придется выплатить штраф в размере 50 000 рублей.