ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

ГК «Эталон»

ПАО «Сбербанк» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д. 6-7, литер А.

Приобрести квартиру в ЖК «Охта Хаус» в ипотеку от ПАО «Сбербанк» можно при внесении первоначального взноса от 15% от стоимости квартиры. Срок кредитования – до 30 лет, сумма кредита – от 300 тыс рублей до 60 млн рублей. Процентная ставка от 8,7%, варьирует в зависимости от суммы кредита и условий регистрации сделки. Так, для зарплатных клиентов банка при электронной регистрации сделки и сумме кредита более 3,8 млн рублей ставка составит от 8,7%.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

ЖК «Охта Хаус» будет построен по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных.

В комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации. Скоростные бесшумные лифты, собственная диспетчерская служба, удобные колясочные – все эти опции создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни. Завершение строительства жилых корпусов запланировано на I квартал 2021 года.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/