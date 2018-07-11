Трамп не понимает, почему ФРГ тратит миллиарды на российский газ, а не на НАТО

Президент США Дональд Трамп считает, что НАТО должна разобраться с ситуацией, когда Германия платит миллиарды РФ, а США при этом должны платить за оборону Германии.

В ходе рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед открытием саммита альянса в Брюсселе 11 июля Трамп подверг Германию критике за то, что она мало вкладывается в оборону, при этом платит "миллиарды" России за газ.

"Считаю, что НАТО должна что-то сделать с этим, хотя я не знаю, что вы можете с этим сделать, если Германия платит России миллиарды долларов, а мы должны ее защищать от них", — заявил Трамп в ходе рабочего завтрака, сообщает РИА Новости.

На это генсек альянса ответил, что у "союзников существуют разногласия по газу".