Худрук Александринки попросил у города 40 млн на Новую сцену и разработку программы учета спектаклей

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой помочь финансово. Письма с предложением выделить театру деньги из городского бюджета пришли в Смольный в конце июня.

В частности, 25 млн рублей Валерий Фокин попросил Смольный выделить на поддержание Новой сцены, открытой в 2013 году. «Ввиду специфики и социальной ориентированности площадки доходы, получаемые Александринским театром от спектаклей и мероприятий Новой сцены, значительно ниже расходов на ее содержание и эксплуатацию», – говорится в обращении. По подсчетам художественного руководителя Александринки, Новой сцене не хватает ежегодно 25 млн рублей на ремонт и обслуживание. Эти средства он просит заложить в бюджете города на этот и будущие годы.

«Сегодня Новая сцена Александринского театра играет большую роль в формировании имиджа Санкт-Петербурга как международного центра делового и культурного сотрудничества», – отмечает автор письма.

Кроме того, еще 15 млн рублей Фокин просит у города на создание специального программного обеспечения – АСУ «Театр». «Система позволяет решить вопросы, связанные с выпуском спектаклей, управлением всем производственным и административным процессом, учетом и прозрачностью расходования бюджетных и привлеченных средств, в том числе на удаленном доступе», – поясняется в обращении. Предполагается, что система может быть разработана в течение 2018 года, и опытная эксплуатация программного комплекса начнется в Александринском театре в 3-4 квартале 2019 года. Средства, возможно, потратят не только на разработку, но и на покупку лицензий для работы АСУ «Театр».

Стоит отметить, что сейчас город использует аналогичную программу формата «1С».

Рассмотреть обращения Валерия Фокина было поручено вице-губернаторам Владимиру Кириллову, Михаилу Мокрецову и Александру Говорунову. Предложения были квалифицированы губернатором как «интересные».

Кириллов в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что еще не видел письма руководителя Александринки, однако отметил, что формально город не может финансировать федеральные учреждения. Тем не менее существует множество других форм их поддержки, например, субсидии на проведение конкретных мероприятий.

В Александринском театре не смогли подтвердить отправку писем и прокомментировать их содержание, так как Валерий Фокин находится в отпуске.