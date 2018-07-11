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Строительство
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11.07.2018 10:54
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В жилом комплексе «Южная Акватория» появился паркинг

В жилом комплексе «Южная Акватория» появился паркинг

ПАО «Группа ЛСР»

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию наземного семиэтажного паркинга в составе проекта «Южная Акватория», который «Группа ЛСР» достроила в Красносельском районе. Теперь жителям комплекса доступны еще 300 парковочных мест, продажи в которых стартуют в ближайшее время.

Хаотично припаркованные автомобили способны испортить вид даже самого красивого двора. В жилых комплексах, которые возводит «Группа ЛСР», особое внимание уделяется организации придомового пространства, свободного от машин.

В проектах компании предусмотрены подземные и многоярусные отдельно стоящие паркинги. Это дает возможность не только освободить дворы от машин, но и создать на свободной территории дополнительные зоны отдыха для жителей дома. А место в паркинге позволит не беспокоиться о сохранности собственного автомобиля или наличии свободного места на гостевой стоянке. Напомним, в прошлом году «Группа ЛСР» уже построила и сдала в эксплуатацию в составе «Южной Акватории» два наземных паркинга: семиэтажный и девятиэтажный на 300 мест каждый.

Жилой комплекс «Южная акватория» построен на берегу Финского залива, между Ленинским проспектом и улицей Маршала Казакова. На территории объекта уже появились два детских сада на 155  мест каждый. Вблизи – Южно-Приморский парк, Стрельна, Петергоф и Ораниенбаум для неспешных прогулок или активного отдыха на природе. А находящиеся в нескольких километрах от «Южной акватории» КАД и ЗСД обеспечат жителям хорошую транспортную доступность практически до любого района Санкт-Петербурга.

Рядом строится еще один объект «Группы ЛСР» – жилой комплекс «Паруса», который является логичным продолжением квартала. Всего в трех корпусах объекта переменной высотности (22-24 этажа) будет 1088 одно-, двух-, трех-, и четырехкомнатных квартир площадью 47,4 – 120 кв. м. Общая площадь жилых помещений составит чуть более 75 тыс. кв. м. Среди множества разнообразных планировочных решений есть также евро-квартиры с кухнями-гостиными, существенно увеличивающими функциональность помещений. Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой. Проектом предусмотрена собственная торгово-бытовая инфраструктура: под встроенные нежилые помещения здесь отведено 11,3 тыс. кв. м., где расположатся магазины, салоны красоты, офисы банков и т.д.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

ЖК «Южная Акватория» (жилой дом «Паруса») -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/parusa/documents/

 

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В жилом комплексе «Южная Акватория» появился паркинг

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