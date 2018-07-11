На платной стоянке в Петербурге сожгли внедорожник бизнесмена

Неизвестный сжег машину в Приморском районе в ночь на 11 июля.

Как стало известно "Фонтанке", злоумышленник проник на охраняемую автостоянку на Шуваловском проспекте, 63, корпус 2, разбил стекло в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 150 и поджёг автомобиль после полуночи 11 июля. В результате возгорания у транспортного средства почти полностью сгорел салон.

По данным нашего издания, внедорожник принадлежит 33-летнему жителю Волгограда, учредителю компании, занимающейся, среди прочего, строительством и перевозками.

Правоохранительные органы пытаются установить личность злоумышленника по изображениям с камер видеонаблюдения с соседнего дома. Мотивы поджигателя также устанавливаются.

Возгорание удалось снять на видео жителям окрестных домов, кадры попали в Сеть.