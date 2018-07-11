Мобильный приют Мальтийской Службы помощи нуждается в чистой воде

У Мобильного приюта Мальтийской Службы помощи проблемы с чистой водой. В ближайших к приюту местах, где можно набирать чистую воду – в магазине одной из популярных торговых сетей, на автозаправке и на складе пиломатериалов – сотрудникам приюта отказали в этой возможности, сообщили в Службе.

Стационарный приют для бездомных инвалидов – большая теплая армейская палатка для мужчин и отдельное помещение для женщин – находится на Коломяжском, 6 а. В приюте может переночевать до 30 человек, все получают горячий ужин и завтрак, всем доступны консультации специалистов и необходимая медицинская помощь. Именно в этот приют, как правило, попадают бездомные с инвалидностью, в частности, с ампутациями, инсультами, травмами после стационаров. Здесь они получают крышу над головой, трехразовое питание. Им помогают впоследствии с восстановлением документов и дальнейшим обустройством. Именно здесь реализуется программа помощи тем бездомным людям, которые хотели бы вернуться из Петербурга в свои родные места.

Июнь этого года был для приюта напряженным как никогда: 29 бездомных инвалидов были доставлены в палатку. А теплый ночлег получили за месяц 76 человек 1088 раз, им, а также приходящим бездомным, было роздано 1800 порций еды. За месяц удалось помочь устроиться на работу 8 бездомным, шестерым восстанавливали утраченные документы, чтобы перевести людей в государственные дома ночного пребывания, двоим смогли помочь получить временные удостоверения личности и так далее.

Особо напишем о бездомных-инвалидах: троих перевели в дома ночного пребывания Центрального района Петербурга, четверых поставили на очередь на госпитализацию в отделения сестринского ухода городских стационаров, четырнадцати соцработники помогают получить группу инвалидности, пенсию и оформиться в интернаты, одного удалось отправить в родной город. И это не полный перечень того, что сделали за месяц сотрудники приюта.

О воде. Она нужна здесь особо, ведь за людьми с инвалидностью необходим специальный уход, вплоть до смены памперсов. В ближайших к приюту местах, где можно набирать чистую воду – в магазине одной из популярных торговых сетей, на автозаправке и на складе пиломатериалов – сотрудникам приюта отказали в этой возможности. Воду приходится возить на собственном транспорте из источника на Байконурской улице – это 4 километра от приюта. Но и там местные жители, которые ходят к источнику, не особо довольны.

Приюту Мальтийской Службы помощи необходимо 6 куб. метров воды в месяц. Связаться для оказания помощи можно ЗДЕСЬ.