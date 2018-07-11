Двое марокканцев прикинулись багажом, чтобы добраться из Петербурга в Таллин

На автобусном вокзале Санкт-Петербурга 10 июля из автобуса вытащили двоих граждан Марокко.

Как стало известно "Фонтанке", друзья решили устроить свою жизнь на территории Евросоюза. С Россией у одного из иностранцев не сложилось: он приехал в Москву ещё в октябре 2017 года, чтобы, по его словам, учиться в магистратуре. Жил в хостелах, подрабатывал в "шавермах", раздавал листовки, а в июне 2018 года потерял документы. Как раз в это время по паспорту болельщика подъехал и его соотечественник. Насладившись атмосферой чемпионата, марокканцы двинулись навстречу своей мечте.

Во время стоянки автобуса на Обводном канале они спрятались в закрытой части кузова автобуса Петербург – Таллин. Трюк не удался, и иностранцы были задержаны полицией.

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