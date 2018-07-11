Специалисты Группы «Эталон» поделились опытом со студентами

фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»

Специалисты Научно-технического центра «Эталон» (входит в ГК «Эталон») провели для студентов Грацского Технического и Санкт-Петербургского Политехнического университетов лекцию «Управление строительными проектами с помощью BIM».

Будущие проектировщики, инженеры и архитекторы узнали об успехах применения BIM на строительных объектах Группы «Эталон», преимуществах внедрения технологий информационного моделирования, а также о перспективах их использования. Затем австрийские и российские студенты отправились на экскурсию по строительной площадке квартала «Галактика» – масштабного проекта Компании в Санкт-Петербурге, который строится на территории сразу двух районов – Адмиралтейского и Московского. В ходе экскурсии бакалавров и магистров познакомили ближе с различными строительными процессами, рассказали о том, как проектируются и эксплуатируются жилые комплексы, отличаются ли российские технологии строительства от австрийских.

«Мы всегда с большим удовольствием предоставляем будущим специалистам строительной отрасли возможность еще со студенческой скамьи почувствовать себя настоящими строителями: побывать на реальной строительной площадке, увидеть, как взаимодействуют между собой сотрудники различных специальностей. Такого рода мероприятия важны для формирования кадрового резерва», – отметила Анастасия Пулатова, директор службы комплексного контроля строительства НТЦ «Эталон» (входит в ГК «Эталон»).

Группа «Эталон» уже не первый год организует для студентов экскурсии и лекции, на которых специалисты Компании делятся знаниями и опытом, накопленными за годы успешной работы. Компания начала применять BIM-технологии в 2012 году. Сегодня Группа «Эталон» является признанным экспертом-практиком в области использования технологии информационного моделирования зданий. Переход на эту технологию всего российского стройкомплекса является одним из приоритетных направлений Минстроя России.

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