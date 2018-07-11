Facebook заплатит 664 тысячи долларов за данные пользователей, попавшие к Cambridge Analytica

Компанию Facebook оштрафовали более чем на 664 тысячи долларов из-за сотрудничества с британской компанией Cambridge Analytica, собиравшей данные миллионов пользователей. Об этом 11 июля пишет The Guardian. Это максимальный штраф, предусмотренный британским законом о защите данных.

Британское Управление комиссара по информации, подотчетное парламенту, обвинило Facebook в нарушениях Закона о защите данных от 1998 года: соцсеть не сумела обезопасить личную информацию своих пользователей, а также оказалась недостаточно прозрачной в вопросах дальнейшего использования этих данных третьими лицами.

Об утечке данных более 50 миллионов пользователей Facebook стало известно в марте 2018 года. Виртуальным «вором» оказалась компания Cambridge Analytica – частная английская компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в Интернете. В начале апреля Facebook заявил, что количество данных, попавших в руки политтехнологов, намного больше ранее названной цифры.

Несмотря на то, что Марк Цукерберг публично извинился перед пользователями в Конгрессе США, скандал не затих. Cambridge Analytica начала процедуру банкротства, Facebook в июне вновь обвинили в сливах данных пользователей, а миноритарии компании заявили о том, что хотят отставки Цукерберга.