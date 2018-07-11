Болельщика из Китая привезли по скорой в больницу после ДТП на Лиговском

Болельщик чемпионата мира по футболу – 2018 попал в ДТП в Московском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», в половине восьмого вечера 10 июля в Мариинскую больницу доставили 30-летнего гражданина Китая с паспортом болельщика. Медикам иностранец смог объяснить только то, что был пассажиром в машине, которая попала в аварию на пересечении Лиговского проспекта с Ново-Рыбинской улицей. У иностранца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы. Его состояние не потребовало госпитализации, поэтому болельщика не оставили в стационаре.

Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы Московского района.