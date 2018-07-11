Благотворительная «Карусель рукоделия» впервые пройдёт в Петербурге

В Петербурге впервые пройдёт фестиваль «Карусель рукоделия», который объединит мастеров по изготовлению бумажных цветов, платьев и букетов из конфет со всей России. Фестиваль организован совместно с благотворительными фондами «Яркая жизнь» и «Колибри», при поддержке школы мастерства «Карусель рукоделия».

Одним из главных событий станет командный турнир по свит-дизайну. За 4 часа в режиме реального времени пять команд, имея в распоряжении одинаковые наборы материалов, будут собирать работу на тему «Санкт-Петербург». Гости фестиваля смогут наблюдать процесс создания неповторимых композиций и стать свидетелями того, как из самых простых и обычных материалов рождаются уникальные шедевры.

Параллельно с турниром на площадке фестиваля будут проводиться мастер-классы: по свит-дизайну, валянию из шерсти, плетению из бумажной лозы, росписи в технике «батик», плетению из бисера.

Кроме того, гости фестиваля станут свидетелями красочного и цветочного дефиле «Невский бал», детского дефиле «Дети – цветы жизни!», конкурса конфетных кораблей «В нашу гавань заходили корабли», где мастера представят свои работы на оценку жюри.

Также в течение всего дня на территории мероприятия – праздничная программа, розыгрыш призов, продажа изделий, благотворительная ярмарка и многое другое.

Все средства, собранные в рамках проведения фестиваля пойдут в фонды «Колибри» и «Яркая жизнь». Фонд «Колибри» направит средства на программу «Радость детства» – на помощь детям, попавшим в негосударственные приюты и реабилитационные центры. Фонд «Яркая жизнь свою часть средств направит на лечение подопечной Дарьи Малышко.

Фестиваль пройдёт 14 июля в КЗ «Колизей» (Невский проспект, д. 100, вход в арку «Колизей», дверь слева «БФ «Яркая жизнь»).