СМИ: ФСБ пришла с обысками на заводы Mever и «Рычал‐Су»

Обыски прошли на дагестанских заводах минеральной воды Mever и «Рычал‐Су» утром 11июля. Сотрудники центрального аппарата ФСБ России изъяли на предприятиях различную документацию, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительной информации, руководство заводов подозревают в неуплате налогов на сумму более 100 миллионов рублей, а также в ведении незаконной предпринимательской деятельности.

Официального подтверждения информации об обысках пока нет.

Напомним, что в минувшую пятницу решением Махачкалинского суда на 10 суток был арестован бывший вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев. Источник уверяет, что экс-чиновник стал фигурантом дела о превышении полномочий.