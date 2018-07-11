Коллекторам могут предоставить доступ к биометрическим данным россиян

Коллекторы могут получить доступ к биометрическим данным россиян с 2019 года. Мера призвана облегчить идентификацию должников, уменьшить психологический дискомфорт при коммуникациях и помочь избежать ошибочных взысканий у добросовестных клиентов банков. Об этом 11 июля пишет РБК со ссылкой на источник «Известий» в банковском секторе.

Биометрические данные, по словам источников газеты, будут передаваться банками при продаже долгов с целью проведения сверки при взыскании. Так, при звонке коллектора голосовой слепок должника пройдет проверку по Единой биометрической системе (ЕБС), которая начала работу с 1 июля 2018 года.

Деятельность коллекторов была ограничена законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», вступившем в силу в январе 2017 года. Отныне взимать долги могут только те организации, которые входят в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП), ужесточились требования к размеру их капитала и работе. Так, чистые активы должны составлять не менее 10 млн руб. и должны ежегодно страховаться на ту же сумму. Кроме того, коллекторов обязали иметь собственный сайт, аппаратуру для записи звонков и СМС и хранения их в течение трех лет. Наконец, коллекторов обязали звонить должникам не чаще одного раза в день.