Читатель: У моста Александра Невского "потоку нефти нет конца и края"

На поверхности Невы в центре Петербурга утром 11 июля обнаружены нефтяные пятна.

В редакцию "Фонтанки" о происшествии сообщил читатель, обративший внимание на то, что поверхность воды около моста Александра Невского покрывают многочисленные радужные пятна. По выражению очевидца, "потоку нефти нет конца и края". В комитете по природопользованию Смольного, куда обратился наш корреспондент, отметили, что специалисты подведомственного предприятия "ПИЛАРН" уже выехали на место. Они обрабатывают пятна специальной пеной.

Кроме того, рано утром 11 июля экологи проверяли информацию о разливе нефти около Финляндского железнодорожного моста. Но сигнал не подтвердился.

В комитете по природопользованию призывают жителей города обращаться в дежурную службу ГУП "ПИЛАРН", если они видят следы загрязнения в акватории рек и каналов Северной столицы. Звонки принимают круглосуточно по телефону 323-13-56.