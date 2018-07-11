СМИ узнали, что Греция решила выслать двух российских дипломатов

Греция решила выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещено въезжать в страну. Они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела государства и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.

Как 11 июля сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету Kathimerini, дипломатам, в частности, вменяют «попытку извлечения и распространения информации», подкуп греческих государственных деятелей, а также «скоординированные усилия по расширению влияния России в Греции посредством деятельности Императорского православного палестинского общества».

По утверждению высокопоставленных источников, Афины настаивают на немедленном выезде сотрудника посольства Виктора Яковлева. Те же источники утверждают, что Греция по-прежнему хочет поддерживать хорошие отношения с Россией и продвигать дружбу двух народов.

26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС. Тогда Греция отказалась присоединиться к демаршу.