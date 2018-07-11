Полиция задержала всех подозреваемых в похищении предпринимателя у «Монпансье»

Последнего подозреваемого в похищении предпринимателя в Приморском районе Петербурга задержали сотрудники полицейского Центра «Э» совместно с СОБР Росгвардии. Ранее в смерти плененного коммерсанта обвинили пятерых, в том числе женщину.

По данным «Фонтанки», 10 июля у дома №27/2 по улице Руднева стражи порядка «приняли» гражданина Узбекистана, 28-летнего Мухтарова. Мужчина находился в федеральном розыске по делу о похищении человека. Иностранца арестовали.

Напомним, преступление было совершено 4 января 2018-го на Планерной улице, у торгового центра «Монпансье». Несколько человек избили и затолкали в багажник зеленого Hyundai 29-летнего предпринимателя, гражданина Азербайджана. Мужчину вывезли в лесополосу Всеволожского района, где снова избили – битой – и оставили на обочине. Через несколько часов потерпевшего нашли прохожие и вызвали ему скорую. Но усилия медиков не помогли: 5-го числа коммерсант умер в больнице.

23 января полиция задержала пятерых подозреваемых, в том числе женщину 24-х лет. На ее автомобиле коммерсанта и вывезли в лес. По версии следствия, причиной расправы стали деловые отношения дамы с потерпевшим. Двух задержанных тогда же отправили в СИЗО. «Фонтанка» рассказывала, что один из арестованных, Хайдаров, работал мясником в специализированном магазине.