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Технологии
11.07.2018 09:24
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Facebook пришлось оправдываться из-за сотрудничества с Mail.Ru Group

Российская технологическая компания получала доступ к персональным данным пользователей Facebook уже после того, как политика социальной сети в отношении передачи такой информации третьим лицам была изменена. Как 11 июля сообщает РБК со ссылкой на материал телеканала CNN, речь идет о Mail.Ru Group, которая разработала для Facebook сотни приложений, позволявших собирать персональные данные пользователей.

Это происходило до 2015 года, когда соцсеть легально позволяла сторонним приложениям собирать данные пользователей. После изменения политики Facebook доступ к персональным данным для приложений был закрыт, однако два приложения Mail.Ru Group, рассказывает CNN, еще в течение двух недель с разрешения социальной сети могли собирать такую информацию. В статье упоминается письмо Facebook в конгресс США, в котором говорилось, что после мая 2015 года, когда вступил в силу запрет, социальная сеть предоставила доступ приложениям 61 компании, в том числе Mail.Ru Group.

Вице-президент Facebook по сотрудничеству Име Арчибонг рассказал, что у руководства соцсети нет никаких оснований полагать, что Mail.Ru Group ненадлежащим образом воспользовалась полученными данными. Вместе с тем он уточнил, что в настоящее время в Facebook проводится расследование, которое касается и Mail.Ru Group, наряду с другими компаниями.

В своем письменном заявлении, которое было направлено в CNN, Арчибонг более развернуто пояснил позицию соцсети. «Facebook является глобальной компанией с пользователями по всему миру, поэтому мы работаем с разработчиками во всем мире, чтобы предоставить наши услуги людям во всем мире. Это происходит при условии, что разработчики придерживаются политики нашей компании. Mail.ru является одной из пяти крупнейших интернет-компаний в мире, она уже много лет создает приложения для платформы Facebook и других платформ, включая iOS и Android. Мы не нашли никаких признаков злоупотреблений Mail.ru. Если мы обнаруживаем злоупотребления, мы закрываем таким разработчикам доступ к соцсети», — пояснил Арчибонг.

Однако сенатор-демократ Марк Уорнер, партия которого уже второй год ищет доказательства сговора президента-республиканца Дональда Трампа с Кремлем, заявил, что отношения Facebook и Mail.Ru Group заслуживают дальнейшего изучения.

Напомним, Facebook оказалась в центре громкого скандала после публикации той же New York Times о передаче данных соцсети компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 млн пользователей. Цукербергу в апреле пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей, что впредь в его компании будут бережнее обращаться с личными данными пользователей.

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