18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+23°C
/ Завтра: +25
$ 62.44р
73.35р
12:13 11.07.2018
Расширенный поиск

Авто
11.07.2018 09:10
Печать

В России меняют правила регистрации автомобилей. Оформить машину на ребёнка будет невозможно

Россияне получат возможность регистрировать новые машины сразу у дилеров в обход Госавтоинспекции (ГИБДД). Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, пишет 11 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.

Согласно закону, покупатели смогут поставить автомобиль на учет у дилера при условии, что у того будет договор с производителем, квалифицированные сотрудники и отдельное помещение. Если все требования выполнены, то компания попадает в специальный реестр. Процедура предусматривает проверку автосалоном регистрационных данных, передачу их в ГИБДД. После получения одобрения от Госавтоинспекции – владелец получает комплект с ключами и номерами.

В законе содержатся такие понятия как государственный регистрационный номер из букв и цифр и собственно государственный регистрационный знак, представляющий собой металлическую пластину, куда заносятся символы. Госавтоинспекция будет присваивать сам номер, а знаки можно получить у изготовителя или дилера.

Услуга по регистрации в автосалоне будет платной, цену определит Федеральная антимонопольная служба.

Отмечается, что закон устраняет возможность регистрировать автомобиль на ребенка, которого невозможно привлечь к административной ответственности за нарушения. Документ определяет, что возраст собственника не может быть меньше 16 лет.

Издание добавляет, что во втором чтении законопроект рассмотрят 17 июля.

Напомним, что 4 июля президент России Владимир Путин утвердил повышение государственной пошлины за регистрацию транспортных средств, которая составит полторы тысячи рублей.

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
ГК «Эталон»
11.07.2018 11:30

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

ПАО «Сбербанк» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д. 6-7, литер А.
ПАО «Группа ЛСР»
11.07.2018 10:54

В жилом комплексе «Южная Акватория» появился паркинг

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию наземного семиэтажного паркинга в составе проекта «Южная Акватория», который «Группа ЛСР» достроила в Красносельском районе. Теперь жителям комплекса доступны еще 300 парковочных мест, продажи в которых стартуют в ближайшее время.
фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»
11.07.2018 10:53

Специалисты Группы «Эталон» поделились опытом со студентами

Специалисты Научно-технического центра «Эталон» (входит в ГК «Эталон») провели для студентов Грацского Технического и Санкт-Петербургского Политехнического университетов лекцию «Управление строительными проектами с помощью BIM»
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.07.2018 14:59

В ЖК «Тридевяткино царство» началось строительство последнего жилого дома

Началась активная фаза строительства последнего, 11 корпуса, в микрорайоне комплексной застройки «Тридевяткино царство» в Мурино. С 2011 года группа компаний «УНИСТО Петросталь» построила на территории 22 Га 8 жилых домов на 3507 квартир и детский сад, который могут посещать 300 детей
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.07.2018 14:53

В девятом корпусе ЖК «Тридевяткино царство» две секции подведены под крышу

В девятом корпусе жилого комплекса «Тридевяткино царство» в Мурино продолжаются строительные работы. Готовность проекта достигла 75%. Окончание строительства корпуса намечено на конец 2018 года
Setl City
10.07.2018 13:16

Setl City приступила к строительству новой очереди ЖК «Солнечный город»

Стартовало возведение восьмой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В микрорайоне уже работает детский сад с бассейном на 220 малышей
ПАО «Группа ЛСР»
10.07.2018 12:45

«Лето двушек» пришло в «Шуваловский»

«Группа ЛСР» продолжает акцию «Лето двушек»*. Теперь приобрести двухкомнатную квартиру по специальным условиям можно и в жилом комплексе «Шуваловский».
«Главстрой-СПб»
10.07.2018 12:39

Валерий Гарнец проинспектировал ход строительства в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-СПб» продолжает возведение объектов социальной инфраструктуры на территории нового микрорайона «Северная долина». В настоящий момент общая строительная готовность шестого детского сада составляет 50%, третьей школы – 35%
ГК «Эталон»
10.07.2018 11:32

В «Эталон ЛенСпецСМУ» можно приобрести квартиру с взносом от 350 тысяч рублей

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») запустила уникальную программу по приобретению жилья с минимальным первоначальным взносом от 350 тысяч рублей.
Петербургская недвижимость
09.07.2018 17:44

«Петербургская Недвижимость» упрощает оформление ипотеки для своих клиентов

«Петербургская Недвижимость» разработала единую анкету-заявление на ипотечный кредит, параметры которой соответствуют требованиям большинства банков-партнеров. Теперь клиенты компании могут подавать один пакет документов в несколько банков одновременно.
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
09.07.2018 16:52

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» построит производства в Удмуртии

Соглашение о развитии сотрудничества 9 июля подписали «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и правительство Удмуртской Республики. Ижевский электромеханический завод «Купол», входящий в концерн, построит в регионе промышленный парк «Метеор».
ГК "КВС"
09.07.2018 14:39

Еще один банк аккредитовал 2 очередь ЖК «Ясно.Янино»

Газпромбанк является партнером, с которым компания «КВС» сотрудничает уже много лет. Для покупателей квартир в ЖК «Ясно.Янино»(корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) разработана специальная ипотечная программа с первоначальным взносом от 20% и ставкой по кредиту от 9,2%