В России меняют правила регистрации автомобилей. Оформить машину на ребёнка будет невозможно

Россияне получат возможность регистрировать новые машины сразу у дилеров в обход Госавтоинспекции (ГИБДД). Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, пишет 11 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.

Согласно закону, покупатели смогут поставить автомобиль на учет у дилера при условии, что у того будет договор с производителем, квалифицированные сотрудники и отдельное помещение. Если все требования выполнены, то компания попадает в специальный реестр. Процедура предусматривает проверку автосалоном регистрационных данных, передачу их в ГИБДД. После получения одобрения от Госавтоинспекции – владелец получает комплект с ключами и номерами.

В законе содержатся такие понятия как государственный регистрационный номер из букв и цифр и собственно государственный регистрационный знак, представляющий собой металлическую пластину, куда заносятся символы. Госавтоинспекция будет присваивать сам номер, а знаки можно получить у изготовителя или дилера.

Услуга по регистрации в автосалоне будет платной, цену определит Федеральная антимонопольная служба.

Отмечается, что закон устраняет возможность регистрировать автомобиль на ребенка, которого невозможно привлечь к административной ответственности за нарушения. Документ определяет, что возраст собственника не может быть меньше 16 лет.

Издание добавляет, что во втором чтении законопроект рассмотрят 17 июля.

Напомним, что 4 июля президент России Владимир Путин утвердил повышение государственной пошлины за регистрацию транспортных средств, которая составит полторы тысячи рублей.