Бумажной «бомбой» у метро «Академическая» оказались листовки в поддержку Олега Сенцова

Воззвание к футбольным болельщикам с целью привлечь внимание к судьбе осужденного режиссера Олега Сенцова не дошло до адресатов в Петербурге. Партию листовок с английским текстом изъяла полиция по сообщению бдительных граждан.

Как стало известно «Фонтанке», около трех часов дня 10 июля очевидцы сообщили о бесхозном пакете у станции метро «Академическая». Прибывшие на место стражи порядка вместо банальных личных вещей нашли на месте черный бумажный пакет, а в нем — около 700 листовок формата альбомного листа с текстом на английском языке. Языковой барьер не помешал полицейским понять, что авторы листовки обращаются к болельщикам чемпионата мира по футболу. Иностранных гостей мундиаля просят не оставаться равнодушными к находящемуся в российской колонии и объявившему голодовку режиссеру Олегу Сенцову.

Вчера же у Меншиковского дворца на Васильевском острове задержали восьмерых членов коалиции «Демократический Петербург», которые развернули плакаты в защиту осужденных в РФ граждан Украины. Оппозиционеры в том числе упоминали имена получившего 11 лет за шпионаж Валентина Выговского; наказанного 8,5 годами за нападение на россиянина под Луганском Сергея Литвинова; а также все того же Сенцова. Так как любые формы протестных акций во время мундиаля вне закона, всех участников пикета доставили в полицию, где вручили административные протоколы. Для двоих протестующих, Ольги Смирновой и Владимира Шипицына, это задержание во время ЧМ-2018 — уже третье. Ранее их привлекали за то же самое — публичную поддержку Олега Сенцова.