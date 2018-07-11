В Петербурге задержали спекулянта билетами на полуфинал ЧМ. За каждую «проходку» он просил 55 тысяч

Очередная попытка заработать на перепродаже билетов на матчи мундиаля в Санкт-Петербурге не увенчалась успехом.

Как стало известно "Фонтанке", полиция поймала 55-летнего местного жителя, который за несколько часов до встречи Франции и Бельгии 10 июля намеревался продать 3 билета прямо около стадиона. Спекулянт требовал за каждую проходку на полуфинальный матч почти 55 тысяч рублей, что почти на 10 тысяч рублей больше номинала.

В отношении желающего нажиться на мундиале составили протокол об административном правонарушении по статье 14.15.2 (незаконная реализация входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года).

Напомним, что спекулянтов билетами в Северной столице задерживают уже не раз. Первого перекупщика поймали еще до старта чемпионата. В разгар спортивного марафона правоохранительные органы пресекли попытку аргентинца перепродать проходки на матч Швейцария – Швеция.

Для российского чемпионата мира FIFA выпущено 2 926 172 билета, из которых почти 2,5 миллиона проданы. Международная федерация футбола реализовывала именные билеты через свой сайт в несколько этапов, чтобы избежать их перепродажи.

Чемпионат мира по футболу продлится в России до 15 июля.