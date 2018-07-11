США вводят пошлины на товары из Китая на сумму 200 млрд долларов. В Китае решение вызвало шок

США сделали еще один ход в торговой войне с Китаем и объявили о введении 10-процентных пошлин на товары из Поднебесной на общую сумму порядка 200 миллиардов долларов. В Китае заявили, что шокированы решением американской стороны.

В Вашингтоне объяснили новые меры нежеланием Китая идти на уступки. Как следует из списка, опубликованного на сайте торгового представительства США, тарифные ограничения вводятся для шести тысяч наименований товаров: фруктов, овощей, зерна, табака, морепродуктов, автозапчастей и др.

Министерство коммерции Китая уже заявило, что шокировано информацией о новых пошлинах и пообещало ответные меры, в том числе иск во Всемирную торговую организацию.

«Китайская сторона шокирована действиями США. Чтобы защитить основные интересы страны и интересы народа КНР, китайское правительство, как всегда, должно будет принять необходимые контрмеры», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

О введении 25-процентной пошлины на импорт из Китая товаров, общая стоимость которых оценивается в 50 млрд долларов, американский лидер Дональд Трамп объявил в середине июня. В заявлении главы государства тогда отмечалось, что такое решение станет ответом на применяемые Пекином «нечестные методы торговли» и воровство американской интеллектуальной собственности и технологий. Речь тогда шла о программе Made in China 2025, в рамках которой китайские власти вынуждают работающие в стране компании передавать промышленные разработки и патенты китайским партнерам.

В Китае, реагируя на это, заявили об отмене всех заключенных с США экономических и торговых договоренностей. 16 июня Пекин объявил об ответных мерах на решение Трампа о вводе тарифов. 6 июля Пекин обвинил Вашингтон в развязывании крупнейшей в истории торговой войны.