В Якутии произошел взрыв на руднике «Удачный». Под землей были более 170 человек

Взрыв произошел на горно-обогатительном комбинате (ГОК) «Удачный» в Якутии ранним утром11 июля. В момент ЧП под землей находились 174 человека, один из которых погиб.

Как сообщает региональное управление МЧС, взрыв произошел при подготовке к взрывным работам на горизонте 580 метров. По данным МЧС, один из рабочих пострадал, но по данным регионального Следственного комитета, мужчина скончался.

Информацию о погибшем подтвердили в компании АЛРОСА, которой принадлежит рудник.

«В результате происшествия погиб работник Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления УКС 1971 г.р.», — цитирует компанию РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Инцидент не привел к обрушениям и не повлиял на работу рудника. Через пару часов люди вернулись к работе.

Следственный комитет и компания АЛРОСА проводят проверку.