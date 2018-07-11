ЦБ отозвал лицензию у Газбанка, который входил во вторую сотню рейтинга

Зарегистрированный в Самаре Газбанк лишился лицензии по решению Центробанка. Сообщение 11 июля опубликовано на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что Газбанк скрывал свое реальное финансовое положение и уклонялся от выполнения требований надзорных органов.

«Банк России неоднократно (11 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО АКБ «ГАЗБАНК» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения», — говорится в сообщении.

В Газбанке назначена временная администрация. Он является участником системы страхования вкладов.

По состоянию на 1 июля этого года, кредитная организация занимала 134 место в банковской системе России.