Трампа в Бельгии не встретил ни король, ни премьер-министр. Оба смотрели футбол

Президент США Дональд Трамп прибывший в Брюссель для участия в саммите НАТО вечером 10 июля, столкнулся с неприятной действительностью – ни король Бельгии Филипп, ни премьер-министр Шарль Мишель не приехали встречать высокого гостя.

Причиной нарушения протокола стал футбольный матч Бельгия-Франция, в ходе которого команды боролись за выход в финал чемпионата мира. Игру в Санкт-Петербурге посетили король с супругой, а также глава МИД королевства Дидье Рейндерс. Премьер-министр, хоть и остался в стране, предпочел провести время на фанатской зоне в городе Брен-лё-Конт, сообщает газета Le Soir.

Игра на "Санкт-Петербург Арене" завершилась со счетом 1:0 в пользу Франции. Финал чемпионата мира пройдет на московском стадионе «Лужники» 15 июля.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля, после Трамп поедет в Великобританию, а 16 числа в Хельсинки состоятся его первые поломасштабные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.