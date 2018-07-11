В Петербурге остановили коронацию будущего «императора Апрашки»: задержан посланник Лоту Гули

Петербургский наместник популярного вора в законе Лоту Гули задержан при подготовке к своей "коронации". Он претендовал на звание главного сборщика дани с азербайджанских торговцев Апраксина двора.

Как стало известно «Фонтанке», 34-летний гражданин Азербайджана Сархан Асадов был задержан в подземном паркинге на проспекте Просвещения. В России он больше года жил нелегально. В отношении него Минюст в марте прошлого года вынес решение о нежелательности пребывания, и 31 мая 2017-го его выдворили. Асадов вернулся по поддельным документам. После задержания он предъявил паспорт несуществующего Мусаева. Емко объяснил, что о запрете въезда осведомлен, но вернуться ему очень надо было.

По данным «Фонтанки», симпатии Асадова к Петербургу кратно выросли после убийства в Апраксином переулке. Вечером 30 апреля 2018 года в упор расстреляли предпринимателя Физули Гараева, отвечавшего за сбор дани с азербайджанских торговцев Апраксина двора в пользу вора в закона Лоту Гули. По версии следствия, убийство совершил прямой конкурент Гараева за почетную должность – Махир Мамедов. После гибели одного и ареста второго сборщиков перед Асадовым открылась перспектива карьерного роста. В полиции Петербурга его считают преступным авторитетом, который готовится стать вором в законе.

Задержание Асадова состоялось 8 июня. При обыске его квартиры нашли еще одного гражданина Азербайджана по фамилии Азизов, пистолет и семьдесят патронов. Дознаватель Выборгского УМВД возбудил уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов (статья 222 УК), которым объединил Азизова и находки. Асадова ни в чем предосудительном не заподозрили, его доставили в спецучреждение временного содержания иностранцев в Красном Селе. Документы на его депортацию готовятся оперативно.