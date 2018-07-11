На Украине с начала года корью заразились 25 тысяч человек

На Украине с начала 2018 года корью переболели 25 тысяч человек.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

С начала года корью заболели 25 008 человек – 10 085 взрослых и 14 923 ребенка. Больше всего – во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской областях и Киеве.

Со 2 по 8 июля корью заболели 1021 лиц – 416 взрослых и 605 детей, что на 9% больше, чем на прошлой неделе, отмечает издание.

Отметим, что бесплатная прививка от кори в РФ делается всем младенцам в возрасте одного – полутора лет.