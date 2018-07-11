Главный тренер сборной Англии объяснил, зачем футболистам на тренировке нужна резиновая курица

Резиновая курица на тренировке сборной Англии появилась не случайно. Об этом заявил главный тренер родоначальников футбола Гарет Саутгейт.

Ранее в СМИ получили распространение фотографии, как английские футболисты при подготовке к матчу полуфинала чемпионата мира с Хорватией играли в салки при помощи резиновой курицы.

«Да, я тоже спросил своих помощников: «Что это такое?» На самом деле, те, кто в команде отвечает за физическую подготовку, стараются воодушевить наших игроков физически и психологически, чтобы тренировки не были скучными. Отсюда и курица», — цитирует Саутгейта gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.

Отметим, что некоторые увидели в безобидной игре иной подтекст. Дело в том, что петух – символ сборной Франции – одного из самых принципиальных соперников англичан. Франция уже вышла в финал Кубка мира по футболу, обыграв 10 июля в Петербурге сборную Бельгии со счетом 1:0. Англии 11 июля в Москве в полуфинале со сборной Хорватии предстоит оспорить право сражаться за главный приз турнира.

Сборная Англии не в первый раз на этом чемпионате мира отличается творческим подходом к тренировочному процессу. В самом начале турнира они играли в догонялки в бассейне верхом на надувных единорогах.

Напомним, что сборная Англии базируется в Петербурге.