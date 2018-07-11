В Крыму умер внук Леонида Брежнева Андрей

В Крыму в возрасте 57 лет скончался Андрей Брежнев, внук генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Леонида Брежнева. Об этом сообщил его друг Сергей Менделеев на странице в социальной сети.

«Страшная новость из Крыма – ушел мой друг и товарищ Андрей Брежнев», – написал Менделеев.

Тележурналист Михаил Тюренков уточнил, что причиной смерти Брежнева стал инфаркт, пишет «ПолитНавигатор».

Андрей Брежнев баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, претендовал на должность вице-мэра Москвы, неоднократно выдвигался в качестве кандидата в Госдуму.

В 2002—2004 годах являлся генеральным секретарём созданной им «Новой коммунистической партии» (НКП). Брежнев заявил, что на президентских выборах в 2004 году его партия не поддержит КПРФ, если она выдвинет кандидатуру Геннадия Зюганова. Однако Министерство юстиции отказало НКП в регистрации. В 2004 году Брежнев сам вступил в КПРФ, в течение десяти лет был её членом. Затем его избрали секретарём центрального комитета «Коммунистической партии социальной справедливости» (ЦК КПСС), в 2016 году от коммунистов он ушёл в партию «Родина».