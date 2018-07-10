Алёхина прогуляла обязательные работы за акцию у здания ФСБ. Уклонение оценили в 400 тысяч

На 400 тысяч рублей мировой суд в Москве оштрафовал участницу Pussy Riot Марию Алехину за уклонение от обязательных работ.

Как пишет «Медиазона» 10 июля, на Алёхину составили два административных протокола по статье 20.25 КоАП (Уклонение от исполнения административного наказания). По каждому назначен штраф в 200 тысяч рублей.

По словам адвоката Алёхиной, её подзащитная не собирается исполнять решение суда, так как не считает, что совершила административное правонарушение.

Обязательные работы участнице Pussy Riot Марии Алехиной были назначены после акции у здания ФСБ на Лубянке. Активистка поздравила ведомство с юбилеем с помощью плаката, намекающего на роль чекистов в годы красного террора.

3 марта 2012 года по обвинению в хулиганстве в связи с акцией Pussy Riot (которую группа называет «панк-молебном») в храме Христа Спасителя, были арестованы Надежда Толоконникова и Мария Алёхина, а 16 марта — Екатерина Самуцевич. Все арестованные были обвинены в хулиганстве по мотивам религиозной вражды и приговорены по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. 10 октября 2012 года Мосгорсуд оставил приговор Толоконниковой и Алёхиной без изменения, а наказание Самуцевич заменил на условное и освободил её в зале суда.