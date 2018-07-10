Трамп прилетел в Брюссель. За деньгами НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл в Брюссель, где пройдет саммит НАТО.

Бельгийское телевидение RTBF сообщило, что президентский "Боинг-747" приземлился в международном аэропорту столицы Bruxelles-National. Примерно через 40 минут после приземления полиция Брюсселя сообщила в своем аккаунте в Twitter, что "маршрут, который использовался для перемещения президента США, полностью открыт для движения".

За время полета из Вашингтона в Брюссель Трамп не выходил к представителям СМИ, однако он активно размещал сообщения в Twitter с критикой союзников по НАТО. Так, он в очередной раз выразил недовольство тем, что США обеспечивают защиту союзникам по НАТО из числа стран ЕС при сохранении торгового дефицита с ними. Трамп также задался вопросом, когда страны НАТО возместят затраты США на обеспечение обороны.