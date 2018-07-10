Витсель сыграет в Петербурге ещё раз. Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2018, обыграв Бельгию

Определился первый финалист чемпионата мира по футболу 2018 года. Им стала сборная Франции. В полуфинале 10 июля в Петербург французы со счетом 1:0 обыграли Бельгию. Единственный гол на 51 минуте забил Самюэль Умтити.

В финале, который состоится 15 июля в Москве, сборная Франции встретится с победителем пары Англия – Хорватия. Матч за третье место, в котором сыграет Бельгия, пройдет 14 июля в Петербурге.

Напомним, на матче Франция – Бельгия присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, король Бельгии Филипп и вице-премьер, министр иностранных дел Дидье Рейндерс, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вокалиста рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера, бизнесмен и владелец футбольного клуба «Лион» (Франция) Жан-Мишель Ола, владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, бывший вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

Также на матч также приехала известная актриса и модель Памела Андерсон, которая поддерживала своего молодого человек Адиля Рами, выступающего за сборную Франции.

Экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, игравший за сине-бело-голубых с 2012 по 2017 год, выйдет на поле стадиона на Крестовском в составе сборной Бельгии как минимум ещё раз – в матче за 3 место чемпионата. Игра состоится 14 июля на "Санкт-Петербург Арене" и начнется в 17.00. Соперником бельгийцев станет сборная, проигравшая во втором полуфинале.