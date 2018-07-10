Минобороны отреагировало на информацию о гибели российских военных при теракте в Сирии

Министерство обороны призывает не верить сообщению о гибели российских военнослужащих при теракте в сирийском городе Зайзун. После подрыва смертника на грузовике погибли десятки человек.

Вечером 10 июля пресс-служба ведомства вступила в заочную полемику с коллегами из ИГИЛ (в России запрещено и признано террористической организацией), которые сегодня сообщили о совершении теракта в Зайзуне (провинция Дераа), занятым накануне российскими и сирийскими военными. В Telegram-канале Directorate4 появилась фотография с места взрыва. По оценкам ИГИЛ, погибли не менее 35 человек.

Перевод официального сообщения о теракте на русский тоже появился на Directorate4, и федеральные СМИ на него ссылались, в том числе «Лента.ру». Но в пресс-службе Министерства обороны сделали вывод, что сетевое издание дает информацию со ссылкой на ресурсы «террористической группировки ИГИЛ», хотя пророссийски настроенный, русскоязычный и созданный гражданами России Directorate4 вряд ли можно к ним отнести.

По данным Минобороны, никаких потерь российских военнослужащих в провинции Дераа и вообще на территории Сирии не имеется: «Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме».

На сайте проправительственного новостного агентства Сирии SANA нет никаких публикаций о теракте в освобожденном накануне Зайзуне. Издание лишь сообщает, что российское Минобороны опровергло информацию о гибели военнослужащих из России на территории провинции Дераа и в других районах Сирии.