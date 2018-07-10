Франция оставила бельгийцев в Петербурге и без надежды на золото

Кудряшки Акселя Витселя, быстрые ноги Килиана Мбаппе и стандартное положение: отдел спорта «Фонтанки» сходил на первый в истории полуфинал чемпионата мира в самом северном городе-миллионере и увидел, как французы спустя 20 лет оказались в числе лучших двух мировых команд.

Интрига полуфинала лежала на поверхности: Франция уже выигрывала чемпионат мира, в 1998 году, у себя дома. На чемпионате мира в Мексике в 1986 году Бельгия дошла до полуфинала, в котором проиграла великой Аргентине Марадоны, а в матче за третье место – французскому поколению имени Мишеля Платини.

Вторая интрига была не менее очевидна: легенда сборной Франции, нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри, перед турниром вошёл в тренерский штаб сборной Бельгии Роберто Мартинеса и был одним из тех, кто радовался победе над пентакампеонами. Кто бы мог подумать перед началом турнира, что французу вместе со сборной Бельгии в полуфинале главного турнира мира придется сражаться против родной страны.

Бельгия уверенно катком вдавила французов в дебюте первого тайма, много била в первые 20 минут, но Уго Льорис держался.

На 17-й минуте с верхних ярусов трибуны заскандировади «Россия! Россия!», и звучало это так органично, что немедленно захотелось смахнуть слезу.

Франция яростно огрызалась – в первую очередь, за счёт яростных ног Мбаппе, – но голевые моменты создавали бельгийцы.

В перерыве я оказался зажат в очереди болельщиками сборной России, бразильцами, немцами, японцами – и это была та атмосфера, ради которой, как мы теперь знаем, и проводится чемпионат мира. Я поговорил с приезжими ребятами, все, как выяснилось, купили билеты ещё не стадии «слепой» продажи, все были уверены, что именно их сборные будут играть в полуфинале. Ну и традиционная присказка в конце беседы: «какой у вас красивый город». В очереди в который раз начали скандировать «Россия – вперёд!». Параллельно болельщики начали собирать памятные стаканы из-под пива со столов.

В самом начале второго тайма ударом с углового отличился Самуэль Уимтити: француз удачно подрезал подачу в дальний угол ворот Тибо Кортуа.

Гол определил характер оставшейся части матча. Весь второй тайм бельгийцы пытались вернуться в игру, но получалось так себе. Знатоки в ложе прессы зачехлили блокноты на 75 минуте. В этот момент диктор по стадиону объявил явку: 64 286 зрителей.

Замены и перестроения у бельгийцев мало что поменяли – они скорее рисковали пропустить второй, чем отыграться. В итоге Франция скромно оформила выход в полуфинал – первый раз за последние 20 лет – и отправилась праздновать не слишком яркую победу. Бельгийцам же снова играть на «Санкт-Петербург арене» – за третье место.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»