Упавший в ЮАР пассажирский самолёт готовился стать экспонатом музея авиации

Потерпевший крушение в ЮАР пассажирский самолёт должен был стать экспонатом аэрокосмического музея «Авиодром» в Нидерландах. Об этом сообщили на странице музея в фэйсбуке 10 июля.

Близ у аэропорта Уондербум разбился американский винтовой лайнер Convair CV-340. На борту самолёта нанесена символика нидерландской авиакомпании Martinʼs Air Charter, она была переименована Martinair в 1966 году. Сейчас перевозчик принадлежит авиационному холдингу Air France-KLM.

По предварительным данным, в авиакатастрофе пострадали 19 человек, местные СМИ сообщают об одном погибшем. Возможной причиной крушения стал отказ одного из двигателей, после чего самолёт врезался в здание фабрики в Претории.