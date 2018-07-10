Трамп: Страны НАТО обязаны платить за нашу защиту

Президент США Дональд Трамп 10 июля заявил о том, что страны НАТО должны возместить Штатам расходы на оборону. Соответствующую мысль глава страны-лидера военного блока записал в своем твиттере.

«Многие страны в НАТО, которые мы, как ожидается, будем защищать, не только слабо выполняют свои текущие обязательства, но также много лет просрочивают выплаты, которые не были сделаны вовремя. Возместят ли они это США?» — подчеркнул Трамп.

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2018 г.

Ранее Трамп требовал, чтобы страны-участницы Североатлантического альянса увеличили расходы на него до 2 процентов ВВП, чего сейчас не делает даже ФРГ.

Американский президент вылетел в Брюссель, где 11-12 июля пройдет саммит НАТО. После этого он отправится в Финляндию, где 16 в Хельсинки встретится в президентом России Владимиром Путиным.