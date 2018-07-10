Юрий Жирков закончил карьеру в сборной России

Еще один футболист, игравший за сборную России на чемпионате мира по футболу 2018 года, объявил об окончании карьеры в национальной команде. На этот раз такое заявление сделал 34-летний защитник "Зенита" Юрий Жирков.

«Решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма – ещё один намёк. Не остаётся времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в „Зенит“ и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело. Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы», — цитирует Жиркова 10 июля «Спорт-экспресс».

Юрий Жирков начал карьеру во взрослом футболе в 2001 году. За сборную России выступал с 2005 года. Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии. В октябре 2008 года был номинирован на премию «Золотой мяч», ежегодно вручаемую лучшему футболисту Европы. В декабре того же года Жирков был признан лучшим футболистом России по версии РФС.

Ранее об окончании карьеры в сборной объявили Сергей Игнашевич (38 лет) и Александр Самедов (33 года).

Напомним, на домашнем чемпионате мира сборная России достигла исторического успеха, дойдя до четвертьфинала. За всю историю отечественного футбола это удавалось сделать четырежды: в 1958, 1962 и 1970 годах сборная СССР также останавливалась на стадии 1/4 финала, а в 1966 заняла четвертое место.