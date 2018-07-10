На матче Франция – Бельгия в Петербурге присутствует Мик Джаггер

Стал известен список почетных гостей матча полуфинала чемпионата мира по футболу Франция – Бельгия 10 июля в Петербурге. Самым неожиданным гостем можно назвать лидера рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера.

Также на стадионе «Санкт-Петербург» находятся бизнесмен и владелец футбольного клуба «Лион» (Франция) Жан-Мишель Ола, владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, бывший вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович. Ранее сообщалось, что на матч также приехала известная актриса и модель Памела Андерсон, которая приехала поддержать своего молодого человек Адиля Рами, выступающего за сборную Франции. Также приехали президент Франции, королевская чета и премьер-министр Бельгии, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, сборная России уже завершила свое выступление на чемпионате мира. В четвертьфинале россияне не смогли обыграть Хорватию.