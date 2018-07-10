Перед саммитом Трампа и Путина в Хельсинки российский армейский спецназ десантировался на Гогланд с вертолётов с рекордной высоты

Разведчики Западного военного округа десантировались на остров Гогланд в Финском заливе. Место для тренировки российских военных выбрали в ста километрах от Хельсинки, где 16 июля пройдёт встреча президентов США и РФ – Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как рассказали в пресс-службе ЗВО 10 июля (подчеркивая, что учения были плановыми) спецназовцы покинули борт вертолета Ми-8АМТШ на высоте 2500 метров в трёх километрах от острова Гогланд. Сложности при снижении им добавил порывистый ветер. Для выхода на нужную площадку парашютисты использовали спутниковую навигационную аппаратуру. После приземления разведчики замаскировали парашюты и выдвинулись вглубь острова.

«Выполнив задачи по деблокированию и уничтожению объектов в виде мишеней и целей, определенных заданием по тренировке, разведывательная группа провела поиск и оборудование площадки для посадки вертолета», — рассказали в ЗВО.

В ЗВО также отметили, что подобные учения проходили впервые, в них приняли участие опытные разведчики, за плечами которых не менее сотни прыжков с парашютами различных типов.