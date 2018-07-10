Как VIP-персоны спешат на полуфинал чемпионата в Петербурге

Проезд официальной делегации высокого ранга в сторону стадиона «Санкт-Петербург» попал на видео. В числе болельщиков на матче полуфинала 10 июля ждут королевскую чету Бельгии и президент Франции.

Кортежи попали в объектив фотокорреспондента «Фонтанки» возле моста Бетанкура на Васильевском острове в без четверти восемь. Кроме автобуса с бельгийским флагом в сторону стадиона на Крестовском направлялись больше десяти автомобилей. Сопровождали процессию, как водится, машины ГИБДД с проблесковыми огнями.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение по мосту Бетанкура всё ещё закрыто. Автомобилистов на ближайших улицах это не остановило, но отразилось на скорости. Быстрее 15 километров в час поблизости не проехать. Повышенную транспортную нагрузку ждут сегодня и на Западном скоростном диаметре. Водителей заранее предупредили, что особо загруженный участок могут закрывать ради официальной делегации как до, так и после матча.

Игра на стадионе «Санкт-Петербург» стартовала в девять вечера. За право выхода в финал сражаются команды Франции и Бельгии. Поддерживать сборные личным присутствием собирались король Бельгии Филипп и королева Матильда, а также премьер-министр страны Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон.