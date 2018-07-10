Роналду объяснил, почему ушел из "Реала"

Португальский нападающий Криштиану Роналду объяснил, почему решил перейти из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус». Слова форварда приводятся на сайте клуба вечером 10 июля.

«Мне кажется, настало время открыть новый этап в моей жизни, поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня. Фанаты были невероятны все девять лет. Это были уникальные девять лет. Это было захватывающее время, хоть и трудное, ведь у "Реала" всегда были высокие требования», — написал Роналду.

Он отметил, что время, проведенное в клубе, было, «вероятно, лучшим в жизни», поблагодарил клуб и пообещал, что эмблема «Реала» навсегда останется в его сердце.

Напомним, ещё в конце прошлого года стало известно о том, что форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду летом собирается уйти из команды. Португалец попросил руководство клуба продать его не более чем за 100 млн евро. Причина — конфликт с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Ранее 10 июля было объявлено, что Роналду перешел в «Ювентус». По информации AS, итальянцы предложили ему зарплату в 30 миллионов евро в год. В составе «королевского» клуба португалец выступал с 2009 года, за это время дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал кубок Лиги чемпионов.