Регулировщик устроил хаос простым петербуржцам по случаю заселения особо важных персон в «Эрмитаж»

В дорожную ловушку угодили петербургские автомобилисты благодаря важным гостям отеля «Эрмитаж» и робкому регулировщику. Перекрытие целой улицы вызвало хаос, гаишник спасовал перед извечным «Что делать?».

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, в вечерний час пик 10 июля сотрудники ГИБДД перекрыли одностороннюю улицу Правды от Социалистической в сторону Владимирского проспекта. На перекрестке с Социалистической выставили одинокого гаишника. Он хоть и держал жезл регулировщика, но выглядел отстраненно. Едущие по Правды водители упирались в него и не могли развернуться, их подпирали другие машины. Поперечные потоки с Социалистической добавляли неразберихи.

Гаишник стоял и стоял. Автомобилисты подходили к нему с предметными претензиями: – Вас сюда отправили движение регулировать или столба изображать?

Волны раздражения чередовались с ненавистью. Предваряющих знаков о временном перекрытии Правды не выставили, полицейский на помощь так и не сподобился. Через два часа, после восьми вечера, движение возобновили.

В гостинице «Эрмитаж» не стали раскрывать имя особо важных гостей, приехавших вечером, сославшись на бережное отношение к клиентам и соблюдение конфиденциальности.

В Петербург на полуфинал ЧМ Франция – Бельгия приехали, среди прочих, Эмманюэль Макрон, Мик Джаггер, Памела Андерсон.