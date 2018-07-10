Кемеровскому блогеру назначили обязательные работы за митинг, которого не было

В Кемерово суд нашёл занятие молодому мужчине, который пытался собрать людей на митинг против Амана Тулеева. Акция так и не состоялась, но поработать на благо государства всё равно придётся.

Как следует из картотеки Кировского районного суда Кемерово, 10 июля судья Мишустин признал Михаила Алферова виновным в повторном нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия. В постановлении, которое Алферов опубликовал на свой странице «ВКонтакте», сказано, что наказали его за видеозапись с призывами к митингу. Согласовать приуроченную к Дню защиты детей акцию блогер всё-таки пытался, но ролик выложил до того, как получил ответ. Мероприятие против главы парламента Кузбасса Амана Тулеева в администрации не одобрили, воодушевить людей у Алферова тоже не вышло.

Организаторские способности суд оценил и назначил 160 часов обязательных работ. По части 8 статьи 20.2 КоАП предусмотрен арест до 30 суток или штраф от 150 до 300 тысяч рублей. От последнего, как сказано в постановлении, Алферова уберегла молодость и отсутствие официального места работы.

32-летний житель Кемерово Михаил Алферов ведёт канал на YouTube с декабря 2016 года. Помимо недовольства Аманом Тулеевым он также выступает против президента России. Заявку на проведение митинга 1 июня «Тулеева под суд Кемерово» подавал он неизвестного сообщества «Гражданские активисты России».