Трамп пообещал передать для лидера КНДР песню «Человек-ракета». Подарок достанется и Путину

Президент США планирует приехать в Хельсинки не с пустыми руками. Американский лидер, с его слов, готовит сюрприз для Владимира Путина.

Об этом 10 июля пишет The New York Daily News. По информации издания, Дональд Трамп во время встречи с российским президентом передаст ему небольшой подарок. Об этом он рассказал американской прессе перед вылетом в Европу. Журналисты спросили Трампа о судьбе подарка северокорейскому лидеру и готовит ли президент США что-либо подобное Владимиру Путину.

Президент США попытался отшутиться, дескать, диск Элтона Джона с песней «Человек-ракета» попытался передать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну через госсекретаря США Майка Помпео, но тот почему-то во время визита в Северную Корею оставил музыкальную композицию себе. Трамп поручил передать сувенир в другой раз.

О подарке Путину Трамп распространяться не стал. "Когда вручу, тогда узнаете, что это", – добавил он.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдёт в Хельсинки 16 июля.