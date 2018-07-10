Болельщиков из США опять задержали за пропаганду праведности. Теперь на Крестовском

Американские носители божественной истины снова задержаны в Петербурге. В день полуфинала ЧМ они растворились среди болельщиков, но не удержались от неспортивных лозунгов.

Как передает корреспондент «Фонтанки», вечером 10 июля перед игрой Франция – Бельгия сотрудники полиции подошли к двум гражданам США, которые хоть и были в болельщицкой среде, но выделялись из толпы бейсболкой Trust Jesus, листовками религиозного содержания и стикерами о российско-американской дружбе.

Американцы принадлежат движению «Уличные проповедники», четверых их соратников накануне полиция задержала у Гостиного двора за плакат «Господь, благослови Путина» . Если вчерашние адепты отличились не только восхвалением президента России, но и гомофобными высказываниями, то сегодняшние от острых тем постарались отойти и просто несли Евангелие в массы. Полицейским такое содружество футбола и религии не пришлось по душе. Американцев задержали, на них собираются составить типичные протоколы по статье 20.2 КоАП «Нарушение правил проведения собраний». Ведь они не уведомляли Смольный, что хотят публично поговорить о Боге.

Движение «Уличные проповедники» проводит акции по всему миру, и их регулярно задерживают.

В девять вечера 10 июля на стадионе «Санкт-Петербург» состоится первый полуфинал ЧМ. Поболеть за Францию прилетели Памела Андерсон и президент Макрон, за Бельгию – премьер-министр.