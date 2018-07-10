«Фонтанка» за 60 секунд — 10 июля

Концерн Volkswagen выкупит у американцев свои дизельные авто по цене новых моделей за ложь о выхлопах дизельных двигателей. Россияне такого бонуса будут лишены. И Трамп тут ни при чем.

Фигуранты дела о покушении на журналиста Олега Кашина получили по шесть лет. Но не за Кашина, а за издевательства над тем, кого они называют заказчиком.

Попасть в черный список недобросовестных поставщиков Смольного можно, даже не успев ничего продать Смольному. В Петербурге обнаружен новый способ подковерной борьбы с конкурентами.

Концертмейстер Михайловского театра Александр Смирнов провел ночь в отделе полиции, потому что его велосипед показался стражам порядка краденым. Объясняем, что делать, чтобы ваш велосипед всегда казался вашим. Транспортное средство Смирнова, кстати, по-прежнему в отделе.

«Никитинская усадьба», жильцов которой обязали самостоятельно уничтожить собственные квартиры, получила призрачную надежду на спасение. Верховный суд будет думать.

Имеющий счётчик да будет платить по его показаниям — решил суд Конституционный. А ежели кто снял счётчик в своей квартире, да не обречет он весь дом на оплату теплоэнергии по нормативу. Как-то так.

Объехать пробки вокруг Кронштадта во время военно-морского парада можно будет по временной дороге. Вы читаете эти строки, а ее как раз достраивают.

Лик Станислава Черчесова снова проступил на трансформаторной будке в Петербурге. Тренер прикладывает руку к пустой голове. Хотя по нынешним временам такое описание — уже кощунство.

"Забаву-бар" продолжают гонять с набережной, как вшивого по бане. Судну дали неделю, чтобы освободить швартовочное кольцо на Петроградской набережной. Развод оформил Арбитражный суд.

Надоела голливудская жвачка и заумные работы старых мастеров? Вот вам подборка молодых и горячих новых российских режиссёров.