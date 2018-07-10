Депутаты хотят отменить роуминг в России, но связь может подорожать

Под давлением антимонопольщиков операторы не торопятся отказываться от роуминга, подгонять их решили через депутатов. В Госдуме единый тариф на сотовую связь для россиян поддержали.

Как сказано в сообщении на сайте нижней палаты парламента, 10 июля проект закона об отмене роуминга внутри России прошёл первое чтение в Государственной думе. Авторами инициативы выступили депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером думской фракции Сергеем Мироновым. В пояснительной записке они назвали роуминг внутри страны «архаизмом», на котором зарабатывают операторы связи. Абоненты же вынуждены, приезжая в другой регион, покупать местные сим-карты, чтобы сэкономить на связи.

Парламентарии ссылаются на мировой опыт и предлагают единый тариф внутри страны, где плата за связь не будет зависеть от местонахождения абонентов. Кроме того, предполагаются бесплатные входящие для тех, кто находится за пределами России.

Ранее профильный комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении, с пометкой, что инициативу нужно доработать. В частности, требуется конкретизировать понятие «единый тариф услуг» и скорректировать дату вступления закона в силу – в проекте указано 1 января 2018 года. По всей видимости, так быстро отказаться от роуминга не рассчитывают.

При этом в ходе обсуждения депутаты пришли к выводу, что для некоторых абонентов разговоры и сообщения могут стать дороже, пишет «Российская газета».

Рост цен для потребителей не исключала и Федеральная антимонопольная служба России, которая уже ведёт борьбу с роумингом. Концепцию «в роуминге, как у себя дома» (Roam like a Home) антимонопольщики разрабатывали несколько лет, и по плану операторы должны были отказаться от наценок к декабрю 2017 года. Однако ультиматумы ФАС были проигнорированы.