Суд арестовал замдекана юрфака МГУ по делу о крупном мошенничестве

На два месяца Тверской суд Москвы арестовал главу кафедры криминологии и уголовного права юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца. Преподавателя и члена советов при ГУ МВД по Москве и Мособлсуде подозревают в мошенничестве.

Как пишет РБК 10 июля, по версии следствия, Степанов-Егиянц с помощью сообщников незаконно вывел из состава учредителей ОАО «Автофинанс» одного из его членов, затем похитил его имущество. Ущерб от комбинаций преподавателя оценили в 25 млн рублей, однако следствие добавило, что сумма может вырасти до 39 млн рублей.

В зале суда зачитали рапорт сотрудника МВД, согласно которому, работник МГУ причастен к мошенничеству со зданием гостиницы «Холидей Инн». Но защита обвиняемого подчеркнула, что эти сведения не имеют отношения к возбуждённому уголовному делу.