Криштиану Роналду официально перешел в "Ювентус"

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду официально перешел из "Реала" в "Ювентус", об этом сообщается в твиттер-аккаунте мадридского клуба.

Напомним, что ещё в конце прошлого года стало известно о том, что форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду летом собирается уйти из команды. Португалец попросил руководство клуба продать его не более чем за 100 млн евро, писала пресса. Как сообщало издание Daily Record, футболист тогда уведомил «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», которые заинтересованы в его покупке, что готов перейти в другой клуб. Причина — конфликт с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

В итоге купить его смог итальянский клуб. 5 июля издание AS сообщило, что Роналду согласился на предложение «Ювентуса». Португальцу был предложен оклад в 30 миллионов евро в год.

Криштиану Роналду играл за «Реал» с 2009 года.